شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس طلائع الجيش يرد على مباغتة قفشة بـ"يد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، لتسديدة محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى، بيد واحدة في الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد القاهرة الدولى، َضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى قفشة تمريرة سريعة من الأنجولى جيرالدو ليفكر قفشة بعد استلام الكرة فى إعادتها مجددًا إلى الجناح الأنجولى قبل أن يعدل وجهته ويقوم بالتسديد على مرمى طلائع الجيش ليتصدى لها حارس الطلائع بسهولة.

بدأ الأهلى، اللقاء، بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وأمامهما أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيراليدو في خط الوسط، جونيور أجاي في خط الهجوم".

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ودخل طلائع الجيش، المباراة، بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالا نداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا".

يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفًا.

وتحمل مواجهات الأهلى وطلائع الجيش، العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، حيث تعد مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة، وحقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.