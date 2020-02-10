شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز يحصد جائزة افضل لاعب في المباراة الافتتاحية للهلال السعودي والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وفي المجموعة B، فاز ​الهلال السعودي​ 2-0 على فريق ​شاهر خودرو​ الإيراني على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

سجل الأهداف كل من ​اندري كاريلو​ في الدقيقة 45، و ​بافيتيمبي غوميز​ في الدقيقة 69 ليحقق غوميز جائزة أفضل لاعب في لقاء حيث قاد البطل ليحصد أول 3 نقاط له في المجموعة الثانية، ليكمل تألقه بعد جوائزه الفردية العديدة الموسم السابق على صعيد بطولة الدوري السعودي و​بطولة دوري ابطال اسيا​ بعد ان قاد فريقه للتتويج باللقب الغالي.

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