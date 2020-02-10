لوكاكو: أنا في الانتر لأفوز

الإثنين 10 فبراير 2020

لفت اللاعب البلجيكي روميلو ​لوكاكو​ إلى أن الإنتر أظهر عقلية قوية بعد أن حقق عودة مذهلة للفوز على ​ميلان​ 4-2 في ديربي ميلانو.



وقال لوكاكو: "لقد حققنا نجاحًا جيدًا خلال الشوط الثاني. لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول، حيث تركنا لهم مساحة كبيرة وعانينا. ومع ذلك، فقد لعبنا جيدًا في الشوط الثاني. حققنا العودة ونحن سعداء بالفوز. أعتقد أن الجميع شاهدوا عقلية هذا الفريق، ولم نستسلم أبدًا ونتطلع دائمًا إلى الفوز".

وأضاف: "أنا هنا لأفوز وهدفي الوحيد هو مساعدة الفريق في الحصول على نتائج. أريد أن أشكر جميع المشجعين وزملائي في الفريق، وكونتي وجميع الموظفين على الدعم الذي يقدمونه".