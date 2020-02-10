- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كينغ: ظننت أنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
كشف اللاعب جوشوا كينغ أن جزءاً منه اعتقد أن الانتقال من بورنموث إلى مانشستر يونايتد كان يمكن أن يتم في يوم الموعد النهائي للانتقالات الشتوية.
وقال كينغ: "يجب أن أكون حذراً بعض الشيء فيما أقوله هنا. لقد اعتقد جزء صغير مني أنه يمكن أن يحدث، وبالطبع كان الأمر عاطفيًا بعض الشيء بالنسبة لي بالنظر إلى أنني انتقلت إلى إنكلترا عندما كان عمري 16 عامًا لمحاولة تحقيق أحلامي وتحقيق أهدافي".
وأضاف: "كنت أرغب في القيام بذلك في مانشستر يونايتد، وعندما لم يحدث هذا، قررت المغادرة. وعندما تسمع أنك مرتبط بمانشستر يونايتد وأنه كان هناك عرض على الطاولة، تراودك نفس المشاعر التي شعرت بها عندما كنت تبلغ من العمر 16 عامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر كينغ: ظننت أنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.