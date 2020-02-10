شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اياكس يؤكد جهوزية زياش للدوري الاوروبي والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أكد مدرب ​فريق اياكس امستردام الهولندي​، اريك ​تين هاغ​ أن الجناح المغربي ​حكيم زياش​ اصبح جاهزاً للمشاركة في مواجهة ​فريق خيتافي الاسباني​، يوم 20 شباط، خلال فعاليات ذهاب دور الـ32 من ​الدوري الأوروبي​ خارج الديار، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي ابعدته نحو ثلاثة أسابيع.

وقال مدرب الفريق تين هاغ أن مباراة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الكأس الهولندي ستكون مبكرة لإشراك زياش لكن يمكنه المشاركة يوم الأحد في المباراة امام ​فالفيك​، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي، قبل مواجهة خيتافي.

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