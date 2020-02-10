نيمار: لطالما أردت أن أكون مثل بيكهام

الإثنين 10 فبراير 2020

كشف لاعب باريس سان جيرمان ​نيمار​ أنه كان يتطلع خلال نشأته إلى أن يكون مثل أسطورة ​مانشستر يونايتد​ دافيد ​بيكهام​.



وقال نيمار: "انا من أشد المعجبين ببيكهام. أتذكر عندما كنت أصغر سناً، كنت دائماً أتابع جميع اللاعبين الكبار. تابعت دافيد بسبب الطريقة التي ركل بها الكرة، التمريرات المذهلة التي قدمها، أهدافه، وتصميمه على أرض الملعب. لذلك، كنت أتابعه دائمًا".

وأضاف: "قمت بتقليد عدد قليل من قصات شعره. الكثيرون منا يقلدونه ببعض الأشياء. أعتقد أنه واحد من أكثر الناس أناقة في العالم، لذلك نحن بحاجة إلى تقليده. لسنا وسيمين مثله، لكننا نحاول تقليده! أعتقد أن الشجاعة التي يمتلكها دافيد هي رمز. لقد تعرضت أيضًا للانتقاد بسبب حصولي على قصة شعر مختلفة أو لارتدائي ملابس مختلفة. لكن النقد لا ينتهي أبدا".