الامارات | معاقبة نادي الوحدة بسبب عدم الكشف عن إصابة لاعبه محمد برغش

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة نادي الوحدة بسبب عدم الكشف عن إصابة لاعبه محمد برغش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي بناء على تقدير مقدم من طبيب المنتخب الوطني، توجيه لفت نظر إلى نادي الوحدة لمخالفته قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم تضمين إصابة لاعب الفريق محمد برغش في النظام الجديد الذي استحدثه اتحاد الكرة الخاص بإلزام الأندية بتسجيل الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون لوضعها ضمن السجل الخاص باللاعبين حتى يكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني على علم باي إصابة قد يتعرض لها أي لاعب في حال تم اختياره للمنتخب، فيما أكد نائب رئيس لجنة الانضباط المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية أن العقوبة يتعرض لها النادي المخالف قد تصل إلى الغرامة 100 الف درهم في حال تكرارها.

من جانب آخر قررت لجنة الانضباط رفض الشكوى التي كان قد تقدم بها فريق كوارترو بداعي عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة ورجال أمن خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الموج في دوري الدرجة الثانية واعتمدت اللجنة نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم وهى فوز الموج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف حمدان الزيودي "اللجنة استندت في قرارها الخاص بالشكوى المقدمة من نادي كوارترو إلى إفادات حكم المباراة ياسر خلفان والحكم الرابع حسن علي البلوشي ورأت اللجنة عدم وجود مخالفة انضباطية في هذا الخصوص وبالتالي رفض الشكوى".