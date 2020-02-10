شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل. وضمت القائمة: Advertisements محمود جنش – محمد ابو جبل – محمد عواد – محمد صبحي في حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود الونش – محمد عبدالسلام – احمد عيد – حازم امام – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف اوباما – اسلام جابر – كريم بامبو – مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي – محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد – عمر السعيد – كاسونجو في خط الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.