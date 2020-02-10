شكرا لقرائتكم خبر عن كوكى: ليفربول لا يشغلنا حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كوكى ريسوريكسيون، قائد أتلتيكو مدريد، عن سعادته عقب الفوز الصعب الذى حققه على غرناطة بهدف دون رد، والارتقاء فى ترتيب الليجا بالمركز الرابع.

وأكد لاعب الوسط «نحن سعداء للغاية لأننا حصدنا الثلاث نقاط وهذا هو الأهم لأننا كنا نعانى من سلسلة نتائج سيئة»، حيث جاء الفوز على غرناطة بعد 3 جولات شهدت خسارتين وتعادلًا.

وعن الفوز بصعوبة على الفريق الأندلسى، ذكر كوكى أنه «فى أعوام سابقة خضنا الكثير من المباريات وفزنا فيها بهدف دون رد ولم تكن هذه مشكلة. ما يهم الآن هو أننا حصدنا النقاط الثلاث».

وعن اللقاء، أبرز أنه «خلال الشوط الأول، قدم الفريق مباراة رائعة وفى الشوط الثانى خلقنا فرصة ما للتسجيل. حقيقى أنهم ضغطوا بشكل أكبر وحاصرونا فى نصف ملعبنا، وفى النهاية هكذا هى كرة القدم، لكن الأهم هو الفوز».

وأشار كوكى إلى أن «ديناميكية الفريق تتغير فقط بالفوز. سواء فزت بثلاثية نظيفة أو هدف نظيف، المحصلة فى النهاية ثلاث نقاط»، مبرزا أن «الجميع يلعب كرة القدم ليفوز، ونحن صار لنا وقت طويل دون أن نحقق الفوز».

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وعن المواجهة المرتقبة بين الأتلتى وليفربول الإنجليزى فى 18 فبراير الجارى فى ذهاب ثمن نهائى دورى الأبطال الأوروبى، حذر كوكى من أن «الجميع (فى إشارة للمشجعين) يوجه أنظاره نحو ليفربول».

وأردف «لكن علينا أن نكون واقعيين ونفكر فى فالنسيا لأن الليجا هى التى تجعلك تخوض التشامبيونز ليج».

وذكر قائد الروخيبلانكوس أن «فالنسيا خصم مباشر ينافس على مراكز التشامبيونز وعلينا أن نقدم مباراة عظيمة أمامه. بعدها سنفكر بشأن ليفربول، لكن واقعنا هو الليجا والمنافسة لمحاولة الوصول للمركز الثالث. هذا هو هدف النادى».

واختتم كوكى «نعلم أن الجميع يريدنا أن نفوز بالليجا لكننا بعيدون عن تحقيق ذلك هذا العام. حين تكون هناك فرص سنحاول دائما، فالأتلتى لا يستسلم فى الكفاح من أجل أى شىء».

ورفع الفوز رصيد الأتلتى إلى 39 نقطة قفز بها للمركز الرابع.