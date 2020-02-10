شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يقود هجوم الأهلي امام طلائع الجيش واستبعاد بادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء اليوم في إطار بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة واحمد الشيخ وجيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف اكرامي وياسر ابراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات واحمد فتحي ومحمود عبدالمنعم كهربا.

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