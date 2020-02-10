شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن إقامة مبارياته في الدور الثاني بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري، نجاح المساعي التي قادها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي من خلال المحادثات التي تبناها مع الاتحاد المصري لكرة القدم ومدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بالمحافظة من أجل السماح بدخول جماهير نادي الاتحاد السكندري لمباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأسفرت تلك المساعي عن موافقة الجهات المعنية على إقامة مباريات نادي الاتحاد السكندري بحضور جماهيري لعدد 2400 مشجع يتم تخصيص 2000 لجماهير النادي، و400 مشجع للفريق الضيف في المباريات المقامة باستاد الإسكندرية.

ويأتي ذلك فيما يستمر قرار عدم حضور الجماهير باستاد المكس لعدم جاهزيته لاستقبال الجماهير وذلك القرار كخطوة أولى لزيادة هذه الأعداد مستقبلا.