- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاكو: أنا في الانتر لأفوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
لفت اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو إلى أن الإنتر أظهر عقلية قوية بعد أن حقق عودة مذهلة للفوز على ميلان 4-2 في ديربي ميلانو.
وقال لوكاكو: "لقد حققنا نجاحًا جيدًا خلال الشوط الثاني. لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول، حيث تركنا لهم مساحة كبيرة وعانينا. ومع ذلك، فقد لعبنا جيدًا في الشوط الثاني. حققنا العودة ونحن سعداء بالفوز. أعتقد أن الجميع شاهدوا عقلية هذا الفريق، ولم نستسلم أبدًا ونتطلع دائمًا إلى الفوز".
وأضاف: "أنا هنا لأفوز وهدفي الوحيد هو مساعدة الفريق في الحصول على نتائج. أريد أن أشكر جميع المشجعين وزملائي في الفريق، وكونتي وجميع الموظفين على الدعم الذي يقدمونه".
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو: أنا في الانتر لأفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.