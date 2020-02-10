التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مباراة الأهلي السعودي والوحدة في دوري أبطال أسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أهدر فريق الأهلي فوزاً مستحقاً بالتعادل مع مضيفه الوحدة الإماراتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.



نجح لاعبو فريق الأهلي في فرض سيطرتهم وهيمنتهم على الكرة خاصةً في منتصف الملعب، وشكلوا تهديداً كبيراً على دفاعات الوحدة.

وكاد فريق الأهلي أن يحرز هدف مبكر في الدقيقة السادسة، عن طريق سلمان المؤشر الذي أطلق تسديدة، أبعدها لاعب الوحدة من على خط المرمى.

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ونجح عبدالفتاح عسيري في كسر الصمود الدفاعي للاعبي الوحدة، بعد اختراق بمهارة ومراوغة للمدافعين، ليحرز أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 61.

واستفاق لاعبو الوحدة في النصف الأخير من الشوط الثاني، وأصبحوا نداً قوياً للاعبي الأهلي، وبدأوا بالضغط على دفاعات “الراقي”، وسجلوا هدفاً في الدقيقة 73 ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وأدرك لاعبو الوحدة التعادل مع الأهلي، بهدف في الوقت القاتل بالدقيقة 89، بعد دربكة دفاعية من لاعبي “الراقي”، وأحرزه رم تشانج بعد اصطدام الكرة باللاعب سعيد المولد.

ويقع فريق الأهلي السعودي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية؛ بجوار الثلاثي الوحدة الإماراتي واستقلال طهران والشرطة العراقي.

وتعادل فريق الشرطة العراقي مع استقلال طهران، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم، ليصبح بحوزة كلاً منهما نقطة، متساويان مع الأهلي والوحدة