كينغ: ظننت أنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

كشف اللاعب جوشوا ​كينغ​ أن جزءاً منه اعتقد أن الانتقال من ​بورنموث​ إلى ​مانشستر يونايتد​ كان يمكن أن يتم في يوم الموعد النهائي للانتقالات الشتوية.



وقال كينغ: "يجب أن أكون حذراً بعض الشيء فيما أقوله هنا. لقد اعتقد جزء صغير مني أنه يمكن أن يحدث، وبالطبع كان الأمر عاطفيًا بعض الشيء بالنسبة لي بالنظر إلى أنني انتقلت إلى إنكلترا عندما كان عمري 16 عامًا لمحاولة تحقيق أحلامي وتحقيق أهدافي".

وأضاف: "كنت أرغب في القيام بذلك في مانشستر يونايتد، وعندما لم يحدث هذا، قررت المغادرة. وعندما تسمع أنك مرتبط بمانشستر يونايتد وأنه كان هناك عرض على الطاولة، تراودك نفس المشاعر التي شعرت بها عندما كنت تبلغ من العمر 16 عامًا".