مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الإثنين في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش على أرضية استاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول للمسابقة. ويدخل الأهلي مباراة اليوم متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة أما طلائع الجيش فيخوضها محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة. Advertisements موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم تبدأ مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري تُعرض مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت الناقلتين لمنافسات الدوري المصري. مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم .. بث مباشر

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