اخبار الرياضه

عودة هازارد يثير الجدل داخل ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة هازارد يثير الجدل داخل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على موقف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من اللحاق بالمباراة المرتقبة لفريقه أمام مانشستر سيتي، بمنافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن عودة هازارد للمشاركة في المباريات تأجلت مع اقتراب موعد مباراة فريقه المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

Advertisements

وأضافت أن هازارد الذي أصيب منذ 26 نوفمبر / تشرين ثان الماضي، كان متوقعا أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجي، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ 30 يناير / كانون ثان الماضي.

وتابعت أن هازارد لم يتبق أمامه سوى مباراتين فقط وهما سيلتا فيجو وليفانتي يومي 16 و22 فبراير الجاري، كي يحصل على إيقاع المباريات قبل مواجهة السيتي بدوري أبطال أوروبا، يوم 26 من الشهر ذاته.

واختمت بأن زيدان عندما سئل عن وضع هازارد لم يحدد أي أعراض مقلقة حول اللاعب، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأبيض يحقق عملاً جيدًا بهذا الصدد، وهو التحضير البدني المميز للاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة هازارد يثير الجدل داخل ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا