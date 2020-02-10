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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحسينات طفيفة ولكن لا يزال بعض المشاكل لسيتيان برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
حصل برشلونة على ثلاث نقاط مهمة في ريال بيتيس مساء الأحد في وقت حساس بالنسبة للنادي، وعلى الرغم من أنهم تمكنوا من ضمان استمرار الضغط على ريال مدريد في قمة الدوري الأسباني، قبل الرحلة إلى الأندلس، كافح الكاتالونيون منذ وصول كيكي سيتيان.
ولم يقدم سيتيان حتي الآن أي علاج للمشاكل التي رأيناها تحت قيادة إرنستو فالفيردي، لكن بعض الأشياء تغيرت منذ تولي سيتيان زمام الأمور، فوضع برشلونة ضغوطـًا أكبر على الفرق الآن، وقد عادوا ليتمكنوا من السيطرة على التملك.
وتولى سيرجيو بوسكيتس تاجه مرة أخرى باعتباره ملك خط الوسط بلا منازع على سيتيان، وعلي الرغم أنه مع فالفيردي كانت أهميته في الانخفاض وليس له دور بارز، لكنه أظهر الآن أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، وفي حين أن بعض الأشياء تتحسن داخل الفريق الكتالوني، فإن المشاكل في الظهر لا تزال قائمة ويعاني منها البرسا.
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