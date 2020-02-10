ماني يعود إلى تدريبات ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

ذكر تقرير إخباري أمس أن النجم السنغالي ساديو ماني عاد من جديد إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» عن عودة المهاجم السنغالي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

وكان ماني قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2 - 1 في 23 يناير الماضي، ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.