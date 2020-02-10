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«سبارتن» اختبار مشوق لتحمل الرجال والسيدات والأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

ينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يومي 13 و14 مارس المقبل سباق سبارتن (أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم) بحلبة ديراب.

ويختبر السباق مستوى اللياقة البدنية للمتسابقين، وقدراتهم الجسدية وتركيزهم وتحملهم، عبر تجربة ممتعة ومشوقة لمحبي المغامرات.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأمير خالد بن الوليد عن حماسه لاستضافة هذا السباق، قائلا «إن هذا الحدث الذي تم تنظيمه لجميع المستويات والفئات العمرية، يمثل تحديا مثيرا ومفعما بالحماس للذين يبحثون عن تجربة لياقية بدنية فريدة من نوعها».

وأضاف «ربما نكون الأكثر حماسا لسباق سبارتن الأطفال، لاسيما أن بناء مجتمع نشط وصحي يبدأ من الأطفال، لذا لا ينبغي تفويت هذا السباق، داعيا المتسابقين من جميع المستويات والفئات العمرية إلى المشاركة، حيث سيتم تقسيم السباق إلى سيدات، ورجال وفئة الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 14 سنة.

يذكر أن سباق سبارتن مستوحى من محاربي سبارتن في العصور القديمة، ولقد تم إطلاق أكثر من 2500 حدث سنوي في 42 دولة، بهدف إيجاد مجتمع ملهم ومحفز لجميع مستويات والفئات العمرية.

سباق السيدات

الجمعة 13 مارس

إلى جانب سباق الفتيات الأصغر سنا من 4 إلى 14 سنة

السباق يحتوي على

20 حاجزا لمسافة 5 كلم

يعد مناسبا للأكبر سنا

كونه يحتوي على حواجز طبيعية كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة

سباق الرجال

السبت 14 مارس 2020

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يقام إلى جانب سباق الأطفال الذكور من 4 إلى 14 سنة

ينقسم إلى فئتين

سبارتن السوبر

وسبارتن السبرينت

يتوجب على المتسابقين في الفئة الأولى اختبار قدراتهم على التحمل، من خلال قطع مسافات متوسطة تقدر بنحو 10 كلم، وعبور 25 حاجزا

تركز الفئة الثانية على عبور 20 حاجزا، من خلال قطع مسافات قصيرة تقدر بنحو 5 كلم

السباق مناسب للكبار كونه يحتوي على حواجز طبيعية

سباق الأطفال

يقام بجانب سباق الكبار في يوم واحد

في نهاية السباق سيتم تتويج الفائزين عبر توزيع ميداليات لفئات عمرية مختلفة

الفئات العمرية

من 4 - 6 سنوات مسافة أكثر من 800 متر

من 7 - 9 سنوات مسافة أكثر من 1600 متر

من 10 - 14 سنة مسافة أكثر من 3200 متر

يحصل كل مشارك على ميدالية سبارتن »Finisher« الرسمية، وقميص سبارتن، ودعوتين مجانيتين للضيوف لحضور الفعاليات.