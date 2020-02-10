شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. عمرو جمال يقود هجوم الفريق العسكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، َضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:



محمد بسام، على الفيل، خالد سطوحى، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداى، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

يعتلى الأهلى صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، فى المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

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ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز فى الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين فى الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، فى المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلى فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005

مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة..حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.