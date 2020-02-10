شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستعيد نغمة الانتصار بالفوز على وادي دجلة 3 - 0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الإنتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السويس ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى ، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و 62 و 70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى ، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير .

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر في الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد احمد ياسر بمفرده يحرزها في المرمى مباشرة .

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى احمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ .

وفى الدقيقة 62 أحرز الليبى مفتاح طقطق من إحراز الهدف الثانى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 62 من عرضية زميله حسن على داخل منطقة الجزاء اودعها طقطق في المرمى مباشرة .

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بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام أبو سليمه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط : فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم : مفتاح طقطق – اوستن اموتو