شكرا لقرائتكم مصيلحي: اتفقنا على حضور 2400 مشجع لمباريات الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري أنه اتفق مع مسئولي اتحاد الكرة ومدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية على حضور جماهير زعيم الثغر لمباريات الفريق بدءا من الدور الثاني بعدد 2400 مشجع على أن يتم تخصيص مدرج لجماهير الإتحاد بواقع 2000 مشجع وجماهير الفريق الضيف بواقع 400 مشجع .

وقام جاسر منير المدير التنفيذي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالنادي بتجميع جميع المعلومات الخاصة بالمشجعين وتم استبعاد جميع العناصر غير المرغوب في حضورها وتم تسليم جميع المشجعين بطاقة مشجع تسمح له بحضور المباريات .

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كان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ، برئاسة محمد مصيلحى، قرر توقيع عقوبة مالية على لاعبى الفريق بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، عقب الخسارة المفاجئة لزعيم الثغر أمام أسوان أمس فى ملعب المكس.

جاءت العقوبات التى وقعها المجلس على اللاعبين عقب الجلسة التى عقدها مصيلحى وعضوى المجلس إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد مع الجهاز الفنى واللاعبين، والتى كانت فيها انتقادات عنيفة لمستوى اللاعبين بعد الخسارة وعدم تقديم الأداء الذى يليق بزعيم الثغر الذى فرط فى نقاط عديدة جعلت الفريق يتراجع فى الترتيب بعدما كان فى الوصافة خلف الأهلى.