شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي أمام الطلائع.. أجايي يقود الهجوم.. والشيخ وجيرالدو أساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، َضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي ،حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، مروان محسن، حسين الشحات، بينما استبعد فايلر كلا من أيمن أشرف واليو بادجي.

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يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005

مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة..حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.