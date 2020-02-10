شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الاهلي وطلائع الجيش 1/ 0.. نهاية الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحداث المباراة

الحكم ينهى الشوط الأول بتقدم الاهلى بهدف أجاية فى شوط الفرص الضائعة

45+2: عمرو السولية يهدر هو الآخر فرصة الهدف الثانى بعد تفويتة من أجايى

45+1: بسام ينقذ تسديدة قوية أرضية من محمد هانى ومتابعة لأحمد الشيخ

45: الحكم الرابع يشير لدقيقتين وقت بدل ضائع

45: لاعبو الاهلى يهرون فرصة الهدف الثانى بسهولة وسط توهان من لاعبى الجيش

44: أول تبديلات اللقاء بنزول أحمد سامى بدلا من أبو بكر ديارا

43: محمد بسام يقع الأرض مطالبا العلاج بعد عدة هجمات من الاهلى

42: بسام يمنع هدفا محققا من على معلول بعد تصويبة كبيرة

41: العارضة تمنع قفشة من هدف محقق بعد مراوغته لمدافع الجيش وانفراده

40: احمد الشيخ يبحث عن هدفه السادس مع الأهلى

39: مراوغة جميلة للمالى أبو بكر ديار لعمرو السولية فى وسط الملعب تنتهى بفاول على ديانج

38: أحمد الشيخ يهدر فرصة سهلة بعد خطأ مدافع الجيش ويضعها بجوار العارضة

37: تصويبة بعيدة من المالى اليو ديانج ولكن بعيدة عن مرمى الجيش

36: دفع واضح من عمرو جمال فى ظهر رامى ربيعة والحكم يحتسب فاول للأهلى

35: استحواذ أهلاوى على الكرة بعد التقدم بهدف أجايى وتراجع للجيش

33: أجايى يحرز الهدف الأول للأهلى من تمريرة سحرية لعلى معلول

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31: ركنية للجيش ولكن دفاع الأهلى يسيطر دون خطورة على مرمى الشناوى

30: مرور نصف ساعة دون أن تهتز شباك كلا الفريقين وسط محاولات فاشلة

28: الأهلى يسيطر على اللقاء وسط تضييع الفرص السهلة

27: أجايى يهدر أسهل الفرص بعد عرضية من السولية ولكن تمر من أمامه

25: صدام جديد بين محمد بسام حارس الجيش وأحمد الشيخ

24: محمد ناصف أخطر لاعبى الجيش فى المقابل جيرالدو أنشط لاعبى الأهلى

22: ركنية جديدة للأهلى يلعبها على معلول ويفسده لاعبو الجيش وتخرج لضربة مرمى

21: على الفيل ينقذ عرضية جميل من جيرالدو قبل أن تصل لأحمد الشيخ

20: الاستحوذ حاليا للاعبى الجيش على وسط الملعب بقيادة أحمد سمير

19: أول إنذار فى المباراة لمدافع الاهلى رامى ربيعة بعد عرقلة كريم طارق جناح الجيش

18: تسلل واضح على محمد ناصف ظهير أيسر الجيش

17: خطأ على أليو ديانخ بعد تدخله على لاعب الجيش

16: إصابة عمرو جمال مهاجم الجيش بعد تدخل قوى مع رامى ربيعة

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15: هجمة مرتدة جميلة للجيش تترد بفرصة أخرى للأهلى وتسديدة قوية يفسده بسام حارس الجيش

14: كرة جميلة بين لاعبى الأهلى كادت أن تعلن هن الهدف الأول لولا دفاع الجيش

13: اللعب متوقف لعلاج حارس الجيش محمد بسام بعد التدخل القوى

12: صطدام قوى بين محمد بسام حارس الجيش والأنجولى جيرالدو

11: لاعبو الجيش يحاولون السيطرة على وسط الملعب

10: محمد ناصف ينقذ مرماه من عرضية خطيرة لعلى معلول من أمام أحمد الشيخ

9: أجايى يهدر أول فرص اللقاء ولكن الحكم يعلن عن تسلل

8: هدوء فى المباراة ولاعبو الجيش مانعين وصول الأهلى لمرمى بسااااام

6: دفاع الأهلى المنظم يفسد أى هجمة للاعبى الجيش من الوصول لمحد الشناوى

5: سيطرة أهلاوية على بداية اللقاء والجيش يركز على الهجمات المرتدة

4: أول هجمات طلائع الجيش فى المباراة وتسديدة بعيدة جدا عن مرمى الشناوى

3: أول تسديدة من أجايى على مرمى الجيش ولكن محمد بسام بالمرصاد

2: عودة محمد هانى وجيرالدو وأحمد الشيخ ورامى ربيعة لتشكيل الأهلى

1: استحوذ لاعبى الاهلى على الكرة ونقلات متبادلة

بداية اللقاء بصافرة محمود البنا

يلتقى نادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

في الهجوم: أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، مروان محسن، حسين الشحات، بينما استبعد فايلر كلا من أيمن أشرف واليو بادجي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

محمد بسام، على الفيل، خالد سطوحى، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداى، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

الأهلي ضد طلائع الجيش



يبحث المارد الأحمر عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكرى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الترتيب.

يدخل الأهلى مباراته أمام طلائع الجيش منتشياً بعد فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، ونفس الحال للفريق العسكرى الذى حقق فوزاً كبيرا على نادى مصر برباعية نظيفة فى إطار مباريات الجولة ذاتها.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستعيد الأهلى جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظوظ السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده لتجديد جواز سفره ثم عودته أمس.

ويخطط فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير، الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلى فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ترتيب الفريقين



ويتربع الأهلى على عرش صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات، ومازال فى منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادى مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.