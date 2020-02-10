شكرا لقرائتكم المسابقات تغرم 5 لاعبين في بيراميدز 50 ألف جنيه وإيقاف 3 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بلجنة المسابقات باتحاد الكرة عن تغريم 5 لاعبين في بيراميدز 50 ألف جنيه على خلفية أحداث مباراة الأهلى التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وغرمت لجنة المسابقات رجب بكارو إسلام عيسي وعمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصورلاعبو بيرميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادى 50 ألف جنيه وإيقاف اللاعبون 3 مباريات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى 50 ألف جنيه وإيقافه مباراة وتغريم جماهير القلعة الحمراء 100 ألف جنيه.

ورأت اللجنة إن ما نسب لكلا من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي

وعن أحداث مباراة الاتحاد وأسوان التي جرت بملعب المكس يوم 8/2/2020 قررت اللجنة:

إيقاف محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسون ألف جنيه، للإعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما اتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.

مباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي

إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه

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على أن تسدد الغرامات المالية لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.

وسلم الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وبيراميدز، اليوم الأحد، تقريره إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن أحداث اللقاء الأخير بالدورى المصرى والذى أقيم مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد تقرير الحكم إبراهيم نور الدين إدانة عدد كبير من لاعبى ومسئولى بيراميدز، على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى وهانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب المساعد ومحمد العقباوى مدرب الحراس ومن اللاعبين على جبر وإسلام عيسى وعمر جابر ورجب بكار، بداعى محاولة الاعتداء عليه عقب الهدف الثانى للنادى الأهلي.

كما تضمن التقرير إدانة سيد عبد الحفيط مدير الكرة بالنادى الأهلي بسبب كثرة الاعتراض خلال أحداث الشوط الأول على القرارات التحكيمية ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء فى وجهه.

كان نادى بيراميدز أرسل شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم نور الدين بداعى تسبب الحكم فى خسارة بيراميدز، بعدما احتسب هدف أليو ديانج فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وطالب نادى بيراميدز فى شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أى مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب فى الخسارة، وأشار بيراميدز فى شكواه إلى أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته فى المباريات التى يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجى والفيصلى فى نهائى البطولة العربية باستاد الإسكندرية، متعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلى.