شكرا لقرائتكم أهلي جدة يهدر فوزاً ثميناً أمام الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرّط أهلي جدة في فوزٍ ثمين عقب تعادله أمام مضيفه الوحدة الإماراتي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في المرحلة الأولى ضمن مواجهات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

وعلى الرغم من الغيابات الكبيرة للأهلي إلا أنه قدّم أداءً مميزاً في الشوط الأول وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرحمن غريب الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الوحدة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الخبير إسماعيل مطر الذي تلقى تمريرة من زميله خميس إسماعيل وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع عبدالله حسون ليخترق دفاع الوحدة ويسددها قوية استقرت في الشباك.

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وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه سلمان مؤشر الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وكثّف الأهلي هجومه وأهدر لاعبه سعيد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشامسي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة فرض الوحدة الإماراتي سيطرته ونجح مدافعه الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+1 بعد تلقيه تمريرة من زميله المهاجم سباستيان تيغالي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وبهذه النتيجة حقق الفريقان أول نقطة لهما ليتساوى بالنقاط مع فريقي الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني اللذان تعادلا بذات النتيجة.