شكرا لقرائتكم سيرجي روبرتو: نحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع سيتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سيرجي روبرتو لاعب وسط فريق برشلونة، أن ناديه عانى كثيرا في مباراة ريال بيتيس، رغم فوزه 3 - 2 ، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال روبرتو في تصريحات عقب المباراة: وجدنا المساحات بشكل أكبر في الشوط الثاني، وزادت بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الفريق المنافس.

وأضاف: الأمر كان متعبا للغاية، لكن في النهاية حصلنا على النقاط الثلاث وهو الأهم، نحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع خطة كيكي سيتيين، لكن بعد الفوز يصبح العمل أسهل.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.