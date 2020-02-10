أتلتيكو مدريد يعلن جاهزية خيمينيز قبل لقاء ليفربول بأبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد الإسباني إستعاد خدمات الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز مدافع الفريق، والذي كان قد تعرض لإصابة عضلية في الساق الأيسر، خلال السوبر الإسباني يناير الماضي، وبذلك تم استبعاده منذ ذلك الشهر، وقد شارك في تدريبات الفريق الإسباني، قبل لقاء ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

حيث سيجتمع أتلتيكو مدريد أمام نظيره فالنسيا يوم الجمعة القادمة 14\2\2020، ثميستضيف أتليتكو مدريد ليفربول علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، الذي فاز فيه الريدز بدوري الأبطال الموسم المنصرم في يوم الثلاثاء 18 فبراير.

وقد عاد خيمينيز مجدداً للحضور والمشاركة في تدريبات الفريق بشكل كامل وأصبح مستعداً للظهور خلال اللقاءت حسب رؤية المدرب دييجو سيميوني، ويعد النجم الأوروجوياني من العناصر الأساسية في أتليتكو مدريد خلال هذا الموسم تحديدًا لما يملك من خبره بعد رحيل جزء كبير من الحرس القديم.