جوميز حكما للقاء الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

كشف الإتحاد الأفريقي “كاف” بشكل رسمي عن أسماء الطاقم التحكيمي للقاء الزمالك والترجي التونسي بكأس السوبر الأفريقى والمقرر اقامتها يوم 14 فبراير القادم. ويتشكل الطاقم التحكيمي من زاكيلي سويلا حكماً مساعداً أول، وأيضا الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، وسورى فاتسواني حكماً مساعداً ثان من ليسوتو، بينما وقع الاختيار على السنغالى ماجات نداى حكماً رابعاً.

كما تقرر أن يتولى تقنية الفيديو “الفار” كلا من الجزائرى مصطفى غربال، والزامبى جاني سيكازوي، والأنجولى جيرسون دوس سانتوس، كما يتولي مهمة مراقب اللقاء حميدو هيمة من النيجر، كما سيكون المنسق العام للقاء هو كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا.

وفي ذات السياق نشرت عدد من الصحف التونسية أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، قاموا بتعين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، حكماً للقاء السوبر الأفريقي، الذي يجمع بين الزمالك والترجي التونسي، في قطر والمقرر لها يوم الجمعة القادم .