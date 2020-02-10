التشكيلة الأساسية للأهلي أمام طلائع الجيش اليوم

المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إستقر علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام طلائع الجيش، علي إستاد القاهرة، وسيبدأ في تمام السابعة والنصف مساءا، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد جائت التشكيلة للشياطين الحمر لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

جاء في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة،محمد هاني.

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في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

وفي الهجوم: جونيور أجاي، أحمد الشيخ، جيرالدو.

بينما جاء على دكة بدلاء الأهلي كلا من:

شريف إكرامي، وليد سليمان، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات، مروان محسن، واستبعد فايلر من لقاء اليوم للأهلى أمام طلائع الجيش كلا من أليو بادجي وأيمن أشرف.