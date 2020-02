الأهلي وطلائع الجيش ALAHLY SC NOW ON SPORT لحظة بلحظة

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم بالدور المصري الممتاز الأسبوع 17 على ملعب استاد السلام، ويدخل الأهلي حامل اللقب ومتصدر النسخة الحالية من الدوري الممتاز مباراة الليلة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع اللقاءات التي خاضها الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، وتسعى كتيبة الشياطين الحمر مواصلة التألق قبل المباريات الهامة التي يخوضها الأهلي في شهر فبراير الحالي، وقد يبدأ فايلر اللقاء بتشكيل مفاجئ للجماهير من أجل إعطاء الفرصة للاعبين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي وطلائع الجيش تأتيكم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام عبر قنوات أون سبورت On Sport hd المفتوحة، وقنوات تايم سبورت Time Sport NOW AlAHLy Sc بتعليق محمد الكواليني على مباراة عُنق الزجاجة قبل انطلاقة الأهلي الهامة محلياً وإفريقياً.

تشكيلة الأهلي اليوم أمام طلائع الجيش

جاءت تشكيلة الأهلي في لقاء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: فتحي – معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

خط الوسط: ديانج – السولية – أفشة.

خط الهجوم: الشحات – أجايي – مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء العديد من الأوراق المرابحة وليد سليمان، محمود كهربا، إليو بادجي.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ALAHLY Now لحظة بلحظة

ننشر متابعة نتيجة مباراة الأهلي ALAHLY SC NOW vs Gaish اليوم في الدوري المصري الممتاز أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة 17، مباراة كبيرة تواجه السويسري فايلر في مسيرته مع الأهلي بعد قليل على أون سبورت On Sport الرياضية المفتوحة.