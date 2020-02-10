شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية فى مرمى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر في الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد أحمد ياسر بمفرده يحرزها في المرمى مباشرة.

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى أحمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل لا شىء.

وفى الدقيقة 62 أحرز الليبى مفتاح طقطق الهدف الثانى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 62 من عرضية زميله حسن على داخل منطقة الجزاء اودعها طقطق في المرمى مباشرة .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

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خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام أبو سليمه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط: فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو