شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة استاد القاهرة.. 7 أرقام لـ الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق فريق الأهلى على نظيره طلائع الجيش المقرر أن يلاقيه مساء اليوم فى الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز على ملعب استاد القاهرة فى الهجوم، حيث سجل لاعبوه 37 هدفا مقابل 17 لفريق الطلائع.

ويسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة على مواصلة سلسلة الفوز للاحتفاظ بصدارة ترتيب الدورى وتحقيق الأرقام القياسية، بينما يسعى فريق الطلائع إلى تحقيق مفاجأة الفوز على المارد الأحمر لتصحيح الأوضاع.

ويستعيد الأهلى جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره وعودته أمس، ورغم ذلك تم ضمه لقائمة المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مواجهة الليلة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي، مروان محسن.

وطالب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لإنهاء مباريات الدوري بنجاح قبل التفرغ للسوبر المحلى أمام الزمالك ثم مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ورغم فارق الإمكانيات والقدرات الفنية بين لاعبي الفريقين إلا أن الأهلي يرفض نغمة "الفوارق"، ويؤكد احترامه التام لفريق الطلائع وهو ما أكده الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تحدث عن قوة المنافس والطريقة الدفاعية الجيدة التي يلعب بها أمام الفريق الكبيرة تحديداً.

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بينما يطمع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الأهلى، حيث حذر بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز ، ويغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقاً لاتفاق بين الناديين، فيما وصلت المالى أبو بكر ديارا وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من : "محمد بسام ومحمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال".

ويرصد اليوم السابع 7 أرقام لـ الأهلى و طلائع الجيش في الدورى بالجدول التالى :