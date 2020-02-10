شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تعقد مؤتمرها الأول السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل الموافق 15 فبراير وقائع المؤتمر الطبي الأول للجنة الطبية بالاتحاد وذلك بهدف عرض رؤية الاتحاد في تفعيل دور اللجنة ورؤيتها المستقبلية وشرح إستراتيجية العمل الطبي خلال الفترة المقبلة.

وخاطبت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بخصوص هذا المؤتمر ووجهت الدعوة لرئيس وأعضاء الاتحاد والمدير الفني للاتحاد ورؤساء وأعضاء الأجهزة الطبية في المنتخبات الوطنية ومديري المنتخبات الوطنية أو من ينوب عنهم بالإضافة لنخبة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

من ناحية أخرى، تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلاً حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسميًا ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

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المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الاماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلى والزمالك ونفس الأمر لاتحاد الكرة، موضحين أن هناك تنسيقا تاما بين مجلس أبو ظبى وشركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر والإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك.

تلقى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، دعوة خاصة من مجلس أبوظبى الرياضى المُنظّم لبطولة السوبر المحلى لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق فى الإمارات، فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة.