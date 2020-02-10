شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عاشور: سلوك غير رياضى سبب طرد الشيشيني بلقاء الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان تقرير محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت أمس في الجولة الـ17 للدوري، سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك الذي تعرض للطرد من المباراة في الشوط الأول من عمر المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية.

وجاء في تقرير الحكم اعتراض سامي الشيشيني على مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الشوط الأول بصورة غير لائقة وقيامه بسلوك غير راضٍ ما استدعى طرده من الملعب.

وحقق الزمالك الفوز أمس على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل أمام الترجي التونسي في الدوحة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر، غداً، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، واستبعد كارتيرون كلاً من الثنائى أمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الأفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز.

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وضمت قائمة الزمالك لرحلة مواجهة الترجى كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.