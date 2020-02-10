شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: بوطيب طلب الرحيل عن الزمالك قبل الفسخ.. ليس لأسباب مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الذي قام مسئولو القلعة البيضاء، بفسخ عقده مؤخرًا، طلب الرحيل عن الفريق قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019.

وقال المصدر إن خالد بو طيب طلب عن طريق وكيله الموافقة علي تسويقه في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب المغرب، وأضاف المصدر أن مسئولي نادي الزمالك وافقوا علي طلب خالد بو طيب ووكيله رغم أنه كان مصاب حتي يتمكن من إحضار عرض مناسب في ظل تواجد رغبة متبادلة من الطرفين بعدم إتمام التعاقد، واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن المهاجم المغربي كان يرغب في العودة للدوري التركي.

لمعرفة سبب مطالبة بوطيب فسخ عقده مع الزمالك، اضغط هنا..

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يذكر أن مسئولي نادي الزمالك قاموا بفسخ عقد خالد بو طيب منذ عدة أيام بعد اختفاء اللاعب منذ يوم 6 نوفمبر الماضي، ورفضه اجراء جراحة الركبة تحت اشراف الجهاز الطبي للقلعة البيضاء، كما أنه لم يلتزم بالحضور للمستشفي التي قام الزمالك بالحجز فيها للاعب لاجراء الجراحة.

وقدم الزمالك شكوي ضد خالد بو طيب في الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب تهرب المهاجم المغربي وامتناعه عن الحضور للتدريبات مما أضر بالفريق الكروي فنيا واضر بالنادي ماديا بعدما تكلف ما يقرب من مليون و 500 ألف يورو للتعاقد معه من الدوري التركي، بخلاف المستحقات المالية التي حصل عليها منذ التعاقد معه في يناير من العام الماضي 2019 والتي وصلت الي ما يقرب من مليون يورو.

وحقق الزمالك الفوز أمس علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري، ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة السوبر الافريقي يوم الجمعة المقبل أمام الترجي التونسي في الدوحة، بعد تأهل الزمالك لخوض المباراة لكونه بطل النسخة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يلعب بطل تونس لكونه بطل دوري أبطال أفريقيا.