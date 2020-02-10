لحظة بلحظة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدورى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

في الهجوم: أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، مروان محسن، حسين الشحات، بينما استبعد فايلر كلا من أيمن أشرف واليو بادجي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

محمد بسام، على الفيل، خالد سطوحى، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداى، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

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الأهلي ضد طلائع الجيش

يبحث المارد الأحمر عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكرى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الترتيب.

يدخل الأهلى مباراته أمام طلائع الجيش منتشياً بعد فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، ونفس الحال للفريق العسكرى، الذى حقق فوزا كبيرا على نادى مصر برباعية نظيفة فى إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويستعيد الأهلى جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظوظ السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده لتجديد جواز سفره ثم عودته أمس.

ويخطط فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير، الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلى فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات، ومازال فى منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادى مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.