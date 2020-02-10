شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى": مباريات الاتحاد في الدور الثاني للدورى بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري أن المساعى التي بدأها منذ انطلاق الدوري المصري مع مسئولي اتحاد الكرة وتم الاتفاق مع مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية على حضور جماهير الاتحاد السكندري ابتداء من مباريات الدور الثاني بعدد 2400 مشجع على أن يتم تخصيص مدرج لجماهير الاتحاد بواقع 2000 مشجع وجماهير الفريق الضيف بواقع 400 مشجع.

يذكر أن إدارة الاتحاد السكندري من أول الأندية التي قامت بعمل بطاقة المشجع وتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة لجماهير زعيم الثغر.

وقام جاسر منير المدير التنفيذي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالنادي بتجميع جميع المعلومات الخاصة بالمشجعين وتم استبعاد جميع العناصر غير المرغوب في حضورها وتم تسليم جميع المشجعين بطاقة مشجع تسمح له بحضور المباريات.

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كان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، قرر توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، عقب الخسارة المفاجئة لزعيم الثغر أمام أسوان أمس فى ملعب المكس.

جاءت العقوبات التى وقعها المجلس على اللاعبين عقب الجلسة التى عقدها مصيلحى وعضوى المجلس إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد مع الجهاز الفنى واللاعبين، والتى كانت فيها انتقادات عنيفة لمستوى اللاعبين بعد الخسارة وعدم تقديم الأداء الذى يليق بزعيم الثغر الذى فرط فى نقاط عديدة جعلت الفريق يتراجع فى الترتيب بعدما كان فى الوصافة خلف الأهلى.