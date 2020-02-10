شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم 27 لاعبًا لقائمة رحلة مواجهة الترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق التي تضم 27 لاعبًا وتستعد للسفر إلى قطر، غدًا، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، واستبعد كارتيرون كلاً من الثنائى إمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الأفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز. وضمت قائمة الزمالك لرحلة مواجهة الترجى كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

ونفذت تذاكر السوبر الإفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل النسخة السابقة من بطولة الكونفدرالية بينما يشارك الترجي بصفته بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك، اليوم، الإثنين، تحضيراته لخوض السوبر الأفريقى حيث حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية الذى أقيم عصر اليوم، بملعب النادى وطالب كارتيرون اللاعبين، غلق ملف الدورى نهائيا بعد الانتهاء من مباراة الإسماعيلى، التى أقيمت بالأمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائى، والتركيز على مواجهة الترجى التونسى ببطولة السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن يتوجه الزمالك غدًا إلى قطر من خلال رحلة ترانزيت بالأردن.