شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طقطق يحرز الهدف الثانى للمصرى فى مرمى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الليبى مفتاح طقطق مهاجم المصرى البورسعيدى في إحراز الهدف الثانى لفريقه في مرمى وادى دجلة لتصبح النتيجة تقدم أبناء بورسعيد بهدفين مقابل لا شىء في المباراة المقامة باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر في الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد احمد ياسر بمفرده يحرزها في المرمى مباشرة.

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى احمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل لا شىء.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

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خط الدفاع: كريم العراقى – إسلام أبو سليمه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط: فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن أموتو

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ،في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم