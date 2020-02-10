شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مواجهة الزمالك والترجى في السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت تذاكر السوبر الأفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل النسخة السابقة من بطولة الكونفدرالية بينما يشارك الترجي بصفته بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك، اليوم، الإثنين، تحضيراته لخوض السوبر الأفريقى حيث حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية الذى أقيم عصر اليوم، بملعب النادى وطالب كارتيرون اللاعبين، غلق ملف الدورى نهائيا بعد الانتهاء من مباراة الإسماعيلى، التى أقيمت بالأمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف بشكل نهائى، والتركيز على مواجهة الترجى التونسى ببطولة السوبر الإفريقي.

Advertisements

وخضع لاعبو الزمالك الأساسيون الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلى أمس لبعض تدريبات الاستشفاء الخفيفة وذلك بعد خوض المباراة وحرص الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة، منعا لتعرضهم للإرهاق قبل مواجهة الترجى التونسى الجمعة المقبل على بطولة كأس السوبر الأفريقى.

بينما خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة أمس أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية على هامش المران الذى أقيم بملعب النادى وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على قيادة التدريبات، حيث نفذ بعض التدريبات البدنية، ثم بدأ فقرة بدنية أخرى بالكرة وبدون الكرة كما عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبى الأبيض، على هامش تدريب اليوم، لتحفيزهم قبل مباراة الترجى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة مساء الجمعة المقبل، وذلك قبل سفر البعثة إلى قطر، فجر الغد، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى، التى رصد فيها مجلس الزمالك مكافآت خاصة من أجل التتويج بلقب البطولة.