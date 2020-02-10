سوبر كورة يكشف العائق أمام الأهلي لإعارة صالح جمعة فى الدوري الفنلندي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي أحد أهم الملفات الشائكة داخل القلعة الحمراء، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذي يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية، وطلب إعارته بشكل رسمي، إلا ن عدم وصول أي عرض للنادي حال دون رحيله ليبقى داخل صفوف الفريق.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد أن ناديه ينتظر وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى لاستعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية.

للتعرف على العائق أمام إعارة الأهلي لصالح جمعة في الدوري الفنلندي ، اضغط هنا

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ويواصل صالح جمعة، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، ونشر فيديو له خلال تدريباته مع النجم محمود عبد المنعم كهربا عبر ستورى انستجرام الخاص به.

وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة، وكشف سيد عبد الحفيظ، عن موعد سفر الفريق الأحمر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي، قائلاً: "نسافر يوم 17 فبراير استعدادا لمباراة السوبر على أن نعود بعد المباراة يوم 21 فبراير".

جدير بالذكر ، أن محاولات الصلح بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وصالح جمعة لاعب وسط الفريق أصبح مستحيله، بعد رفض الخواجة كافة المحاولات لعودته من جديد للتدريبات والمشاركة بشكل طبيعي، عقب رفض فايلر فكرة خوضه التدريبات الجماعية مبدياً موافقته فقط على خوضه تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بعيداً عن الفريق، وأعلن فايلر بشكل رسمي خروج صالح جمعة من حساباته بل وتمنى له التوفيق في مشواره مع أي نادي أخر خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، إلا أن صانع الألعاب الدولي لم يتلقى أي عرض محلي أو خارجي ليتم اتخاذ قرار إجباري ببقائه داخل صفوف الفريق.