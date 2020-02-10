شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. طلائع الجيش يهزم الأهلى 5 / 2 في صفقات الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلى وطلائع الجيش والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز.

ويتفوق طلائع الجيش على الأهلى من حيث صفقات الميركاتو الشتوى بنتيجة 5 / 2، حيث إن الأهلى أبرم صفقتين هذا الموسم بانضمام محمود عبد المنعم كهربا بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى والسنغالى أليو بادجى.

وأبرم نادى طلائع الجيش 5 صفقات آخرها التعاقد مع المالى أبو بكر ديارا، لاعب إنبى السابق، لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

Advertisements

ويغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذًا لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقًا لاتفاق بين الناديين، فيما وصل المالى أبو بكر ديارا وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من: "محمد بسام ومحمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال".

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة الطلائع مكون من: "محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن".