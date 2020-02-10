شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الطلائع 2/1 في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز صعب حققه النادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش في آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدورى، بتاريخ مواجهات الفريقين، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

آخر مواجهة جمعت الأهلى وطلائع الجيش أقيمت يوم 1 مايو 2019، في الجولة الحادية والثلاثين من البطولة، بإستاد المكس بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف للطلائع.

سجل أهداف الأهلى وليد أزارو في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول بينما تعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 54، ثم يحرز معلول هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة 88

Advertisements

يستضيف فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعًا محققًا العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات.