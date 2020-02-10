مباشر الدوري.. الأهلي 0-0 طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- نادر نبيل:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقامة على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (39 نقطة من 13 مباراة)، أما طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني فيحتل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة من 16 لقاء.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

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تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، أحمد السيد، على الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، كريم طارق، مهند لاشين، أحمد سمير فرانك ستيفن، أبوبكر ديارا، عمرو جمال.

ملخص المباراة:

جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة من جانب النادي الأهلي في الدقيقة الـ16، بعدما أطلق محمد مجدي أفشة تسديدة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام بيد واحدة.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..