"خليك في فرقتك".. أحمد حسن كوكا يحرج ميدو (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرج أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، بعدما نادى الأخير بضرورة انضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب ميدو تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد بعد تسجيل كوكا أول أهدافه مع أولمبياكوس هذا الموسم قائلا: "لازم يروح المنتخب".

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ليرد كوكا اليوم الإثنين على ميدو قائلا: "خليك في فرقتك".

يُذكر أن كوكا الذي عاد إلى أوليمبياكوس في يناير الماضي قاد فريقه لفوز قاتل في الدوري اليوناني على أتروميتوس، حيث شارك كبديل في الدقيقة 60 ليسجل هدفا برأسية رائعة.