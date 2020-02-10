بالأرقام.. صلاح يزيح ميسي من عرش الأغلى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رصد موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبي كرة القدم النجوم الأغلى على مستوى العالم، والتي شهدت تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قائمة أغلى الأجنحة اليمنى.

واحتل محمد صلاح المركز الأول كأغلى جناح أيمن في العالم بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، وتواجد ليونيل ميسي في المركز الثاني بقيمة 140 مليون يورو، كما شهدت تواجد عربي آخر حيث جاء الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز التاسع بـ60 مليون يورو.

وتألق صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار ثلاثة مواسم، حيث ساهم في 92 هدفًا حتى الآن بعد تسجيله 68 هدفا وصناعة 24 هدفا آخر، رافعا رصيده من الأهداف منذ انتقاله للريدز في موسم (2017-18) إلى 89 هدفا في 137 مباراة بجانب صناعة 38 هدفا آخر.

وعلى الجانب الآخر، تصدّر الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغلى الأجنحة اليسرى في العالم بالتساوي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو، ويليهما السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث (150 مليون يورو).

وفي وسط الملعب، تفوق البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، وتقاسم المركز الثاني ثلاثة لاعبين بقيمة 90 مليون يورو، وهم: كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، ديلي آلي لعب توتنهام الإنجليزي وكريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

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وتزعّم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قائمة أغلى لاعبي كرة القدم بعدما تصدر ترتيب أغلى المهاجمين بقيمة تسويقية وصلت إلى 200 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بقيمة 150 مليون، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة ثالثا بـ120 مليون.

أغلى الأجنحة اليسرى في العالم:

أغلى الأجنحة اليمنى في العالم:

أغلى لاعبي خط الوسط في العالم:

أغلى المهاجمين في العالم: