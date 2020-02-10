عمرو جمال يقود هجوم الجيش في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي اليوم الاثنين على ستاد القاهرة، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، أما طلائع الجيش فيحل بالمرتبة الرابعة عشر برصيد 15 نقطة.
وجاء تشكيل الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد السيد، على الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف.
خط الوسط: كريم طارق، مهند لاشين، أحمد سمير فرانك ستيفن، أبوبكر ديارا.
خط الهجوم: عمرو جمال.
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