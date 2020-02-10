محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في قطر، لتحديد الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقي عن الموسم الماضي.
وضمت القائمة كل من:
حراسة المرمى: حمود جنش، محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمود علاء، حمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد عيد، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ، محمد حسن، أحمد السيد زيزو، محمد اوناجم، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف اوباما، إسلام جابر، كريم بامبو، مصطفي فتحي، أشرف بن شرقي، محمد عنتر.
خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد، كاسونجو .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بكامل قائمته استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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