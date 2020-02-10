مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة طلائع الجيش التي تقام اليوم، الإثنين في السابعة والنصف من مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويعود علي معلول للظهور في مركز الظهير الأيسر خلال المباراة، مع ظهور رامي ربيعة في قلب الدفاع إلى جانب محمود متولي.

ويتواجد الثنائي أحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا في الجناحين بخط الوسط، خلف المهاجم الصريح جونيور أجايي.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

البدلاء: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، مروان محسن، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد فتحي، محمود كهربا.